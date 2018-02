Faro Ue su Apple

(Afp)

La Commissione Europea valuterà l'acquisizione di Shazam da parte di Apple, in base al regolamento Ue sulle fusioni. Lo comunica la Commissione, che ha accolto una richiesta in questo senso formulata da Austria, Francia, Islanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia.

Per l'esecutivo comunitario, la programmata acquisizione da parte della casa di Cupertino dello sviluppatore britannico di applicazioni per il riconoscimento musicale per smartphone tablet e Pc "potrebbe incidere negativamente" sulla concorrenza nello Spazio Economico Europeo. La Commissione chiederà ora ad Apple di notificare l'operazione.