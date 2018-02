Mutui, le migliori offerte di febbraio

(FOTOGRAMMA)

Per chi vuole realizzare il sogno di comprare casa il momento è tra i migliori. Il periodo favorevole consente infatti agli aspiranti possessori di un appartamento di stipulare un mutuo con tassi di interesse che si attestano su valori considerati tra i più bassi di sempre e che favoriscono così anche nuovi investimenti.

Rispetto a gennaio, una novità è il repricing più competitivo per il mutuo arancio a tasso variabile di Ing Direct .

A causa dell’aumento dell’Indice IRS (l’Irs a 20 anni è passato dall’1,38% di dicembre all’1,59% di ieri) i tassi applicati ai mutui a tasso fisso sono aumentati a febbraio rispetto allo scorso mese. Fanno eccezione solo Intesa Sanpaolo, BNL e Banca Sella che hanno mantenuto inalterati i tassi.

Ma come orientarsi per scovare i mutui più convenienti? Il presupposto per risparmiare è mettere a confronto le varie proposte e le condizioni offerte dalle varie banche. Ecco due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it:

Simulazione per mutuo a tasso variabile - Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

Fra gli istituti che offrono i mutui più vantaggiosi figurano ai primi 5 posti Credem (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,80%; TAN 0,47%; rata 611,11 €; TAEG 0,78%); Che Banca! (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,03%; TAN 0,70%; rata 625,11 €; TAEG 0,82%); Banca Sella (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,00%; TAN 0,67%; rata 623,27 €; TAEG 0,83%); ING Direct (istruttoria online, indice Euribor 3 mesi, Spread 1,10%; TAN 0,77%; rata 613,31 €, TAEG 0,84%); Hello Bank! (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%; rata 627,19 €; TAEG 0,84%).

Seguono IW Bank (istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,90%); BNL (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%, rata 627,19 €; TAEG 0,90%); Webank (istruttoria online; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,90%; TAN 0,90%; rata 637,63 €; TAEG 0,93%); UBI Banca (istruttoria In filiale; Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 €; TAEG 0,94%); Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,15%; TAN 0,78%; rata 630,27 €; TAEG 0,94%).

Simulazione per mutuo a tasso fisso - Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

In questo caso le 5 offerte migliori sono quelle di Hello Bank (istruttoria online; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,77%), Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; TAN 1,60%; 682,02 €; TAEG 1,78%), BNL (istruttoria in filiale; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,83%), Crédit agricole – Cariparma (istruttoria in filiale; TAN 1,76%; rata 692,43 €; TAEG 1,86%), IWBank (istruttoria online; TAN 1,80%; rata 695,05 €; TAEG 1,91%).

Seguono Banca Sella (istruttoria in filiale; TAN 1,80%; rata 695,05 €; TAEG 1,98%); Credem (istruttoria in filiale; TAN 1,65%; rata 685,26 €; TAEG 1,99%); Webank(istruttoria online; TAN 2,00%; rata 708,24 €; TAEG 2,05%); UBI Banca (istruttoria in filiale; TAN 2,00%; rata 708,24 €; TAEG 2,19%); Che Banca! (istruttoria in filiale; TAN 2,10%; rata 714,89 €; TAEG 2,25%).