Lavoro, in arrivo nuovi ispettori

"Sulla scorta dei risultati del primo anno di attività dell’Ispettorato, dobbiamo ulteriormente qualificarne l’attività di vigilanza, anche attraverso un rafforzamento della capacità di intervento: per questo ci siamo attivati, in linea con quanto previsto in legge di bilancio in tema di lavoro nella pubblica amministrazione, per richiedere l’assunzione di 150 nuovi ispettori". E' quanto ha annunciato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, in seguito alla diffusione dei dati relativi al primo anno di attività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.