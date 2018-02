Ecco i voli garantiti domani

Foto di repertorio (Fotogramma)

In vista dello sciopero di domani, 10 febbraio, da parte di tre compagnie aeree, l'Enac ha pubblicato sul proprio sito un elenco dei voli garantiti (LEGGI LA LISTA).

L'Ente nazionale per l'aviazione civile fa sapere che i passeggeri di "tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00" viaggeranno regolarmente così come "tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero", "i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

VLG 6136 FIUMICINO (LIRF) CATANIA (LICC)

VLG 6156 CATANIA (LICC) FIIUMICINO (LIRF)

"Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero" si legge ancora e "sono altresì assicurati: 1. la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; 2. l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso".

Ecco la lista dei voli garantiti