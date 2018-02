Cambia limite reddito per figli a carico

(FOTOGRAMMA)

Nuovo limite di reddito per i figli a carico. Per essere considerati fiscalmente a carico, se non hanno più di 24 anni, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018 (modificando l'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) il nuovo limite viene elevato a 4.000 euro dal 1° gennaio 2019.

4MILA - All'articolo 1, commi 252 e 253, della legge 205/2017 (legge di Bilancio di previsione dello Stato) si legge: "Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro".

3MILA - Pertanto, ricorda la rivista telematica 'FiscoOggi.it', "con riferimento al 2018, continua a trovare applicazione nei confronti di tutti i familiari a carico il limite di 2.840,51 euro".