Denis Verdini presidente del ramo editoria di Tosinvest

Avrà un nuovo presidente il ramo editoria della Tosinvest della famiglia Angelucci che è l'editore di un pool di testate che comprende 'Libero', il 'Corriere dell’Umbria' e il 'Tempo': si tratta di Denis Verdini, fondatore di Ala che secondo quanto apprende l'AdnKronos è in procinto di assumere il nuovo incarico. Verdini vanta una significativa esperienza nel settore essendo stato editore del 'Giornale della Toscana'. Dopo la lunga esperienza parlamentare prima nelle fila di Fi e poi come capo del gruppo parlamentare di Ala al Senato, Verdini si appresta ad un nuovo impegno professionale per rilanciare le testate del gruppo Tosinvest.