Ibl porta nelle stazioni il 'contatore del debito pubblico'

Da oggi fino alla conclusione della campagna elettorale, un 'contatore del debito pubblico' sarà presente sui maxi-Led delle Stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina. E' l'iniziativa lanciata dall'Istituto Bruno Leoni di Torino che - grazie agli 855 passaggi al giorno - prova in questo modo a ricordare ai passeggeri-elettori che "ogni promessa è debito". (VIDEO)

"Da quando sei partito da Roma il debito pubblico è cresciuto di 115 milioni. Oltre 2.000 miliardi che pagherai anche tu. Pensaci. Ogni promessa è debito", così recita l'annuncio, nel quale il 'contatore del debito pubblico' dell'Istituto Bruno Leoni scorre continuamente. Il "contatore" è anche accessibile on line all'indirizzo: http://www.brunoleoni.it/debito-pubblico-italiano.htm.

L'Istituto Bruno Leoni è un think tank con sedi a Torino e Milano, presieduto da Franco Debenedetti e diretto da Alberto Mingardi. La sua missione è divulgare "idee per il libero mercato". Strettamente apartitica, con questa iniziativa la Fondazione vuole puntare l'attenzione sulla scarsa sensibilità finanziaria delle promesse dei diversi partiti, in campagna elettorale.