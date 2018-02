San Valentino, sconti per le coppie da Trenitalia

(Fotogramma)

A San Valentino con Trenitalia si viaggia in coppia al prezzo di una sola persona. Con chi vuoi, come vuoi e quando vuoi, anche dopo il 14 febbraio. La società di trasporto del gruppo Fs festeggia gli innamorati con la speciale offerta 2x1, valida per i viaggi dal 14 al 18 febbraio sul biglietto Base di tutti i treni nazionali, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e in 1a e 2a classe.

La promozione può essere acquistata fino alle ore 24 di due giorni prima della partenza del treno sulla App e il sito web di Trenitalia, nelle biglietterie di stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate, nelle self service o tramite Call Center. In occasione di San Valentino, inoltre, sarà possibile spostarsi in coppia al costo di un solo passeggero anche per i viaggi Italia - Svizzera, con origine o destinazione Milano. Fino al 28 febbraio, infatti, è attiva la speciale promo 2x1 EuroCity, con ticket prenotabili fino a domenica 25 febbraio.

Con 32 corse EuroCity di andata e ritorno giornaliere, le città raggiungibili dal Capoluogo lombardo sono Lucerna, Lugano, Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna, Ginevra e tante altre destinazioni svizzere.