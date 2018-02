Bper apre due nuove filiali a Pisa e Viareggio

Gruppo Bper rafforza la sua presenza in Toscana con l'apertura di due nuove filiali, a Pisa e a Viareggio, portando così a 9 gli sportelli operativi nella regione. Lo comunica l'istituto in una nota. Bper, si legge, "vuole in questo modo supportare lo sviluppo economico e sociale delle aree servite con l’obiettivo di diventare in breve tempo un importante punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e imprese. I valori del gruppo, la responsabilità, la lealtà e la concretezza saranno gli elementi che caratterizzeranno la relazione con i territori".

"Siamo molto soddisfatti di poter offrire un servizio importante a dei territori in cui tenevamo molto ad essere presenti. Siamo convinti - commenta Pierpio Cerfogli, vicedirettore generale e Chief business officer di Bper Banca - che le nostre nuove aperture, gestite da professionisti ben preparati, possano essere un servizio importante per la cittadinanza e offrire un contributo prezioso per la crescita delle zone di riferimento".