Caffè+cucina, apre lo spazio ristorante Chef Express all'Interporto di Bologna

Caffè+cucina@interporto è il nuovo spazio ristorante di Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del gruppo Cremonini. Venti nuovi posti di lavoro distribuiti tra il bar, il ristorante e un corner pizzeria. La struttura di 1200 mq può ospitare 60 posti a sedere al bar, 220 posti ristorante e altri 40 posti in sala riservata per eventi privati o aziendali.

"L'Interporto di Bentivoglio, a Bologna, è il luogo ideale per una struttura come questa - ha detto l'amministratore delegato di Chef Express Cristian Biasoni - ha 4mila dipendenti su una superficie di 4 milioni di metri quadri in cui gravitano più di 100 aziende. Volevano creare uno spazio per una pausa pranzo di qualità, anche self service, ma con i menù ricercati del nostro chef Roberto Valbuzzi" .

Il nome cucina+caffè@interporto richiama anche gli orari di apertura. Dalla colazione alle 6:30 del mattino fino alle 22 della sera.

Chef Express è la controllata del Gruppo Cremonini per il settore ristorazione, ristorazione a bordo dei treni (20% dei ricavi), stazioni, aeroporti (56,5%) e steakhouse a marchio Roadhouse (23%). Nel 2017 ha avuto ricavi per 590 milioni di euro. Nel settore della ristorazione ha oltre 200 punti vendita ed è leader nei buffet in stazione grazie alla presenza in 49 scali e in autostrada con 51 aree di servizio. Chef Express è presente anche in 11 aeroporti.

Cremonini è attualmente la prima società privata in Europa nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati con ricavi che superano i 3 miliardi e 701 milioni di euro.