Ryanair cerca hostess e steward

(FOTOGRAMMA)

Diventare hostess e steward per Ryanair. Le nuove opportunità fanno parte della campagna di recruiting in Italia per assistenti di volo della compagnia irlandese.

Secondo quanto si legge sul sito della low cost, "Crewlink e Dalamc ha ideato un nuovo metodo detto '5 stages - Qualification to Graduation' per formare assistenti di volo con un corso professionalizzante della durata di 6 settimane alla fine delle quali i candidati diventeranno parte dei migliori Cabin Crew in Europa e avranno la possibilità di volare a bordo di aerei Ryanair".

REQUISITI - Per presentare la propria candidatura, "non è richiesta precedente esperienza nel settore". I requisiti, viene specificato, sono "la maggiore età, la disponibilità a lavorare su turni, una personalità estroversa e l'attitudine a lavorare al pubblico". Inoltre, è richiesto un buon livello di inglese, sia scritto che parlato, passaporto europeo e buone conoscenze informatiche.

INCONTRI - La domanda può essere fatta attraverso il sito dedicato (CLICCA QUI) sul quale sono indicati anche i prossimi 'Recruitment Days' tra i quali figurano gli appuntamenti di Pescara, Bergamo e Venezia, passando anche per Lisbona, Londra e Dublino.