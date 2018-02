Benzina e diesel, prezzi ancora giù

(Fotogramma)

Proseguono i ribassi dei prezzi dei carburanti alla pompa, mentre il barile tocca i minimi da due mesi. Una tendenza ribassista - sottolinea Staffetta Quotidiana - determinata principalmente dal nuovo boom della produzione petrolifera statunitense. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina hanno ridotto i prezzi consigliati IP, Q8 (-1 centesimo al litro su benzina e diesel) e Tamoil (-1 centesimo al litro su benzina, diesel e Gpl).

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dell'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,560 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,557 a 1,577 euro/litro (no-logo 1,538). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,426 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,425 a 1,442 euro/litro (no-logo a 1,407). Il Gpl, infine, va da 0,647 a 0,668 euro/litro (no-logo a 0,642).