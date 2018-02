Il calcio italiano in mano ai cinesi

AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE

E' stato finalizzato l'accordo per la cessione al gruppo cinese Orient Hontai Capital della maggioranza della spagnola Mediapro, che detiene fra l'altro i diritti del calcio spagnolo e che ha fatto l'offerta, accettata dalla Lega, su quelli della Serie A. Lo annuncia lo stesso gruppo di Barcellona - confermando le indiscrezioni apparse nei giorni scorsi - in un comunicato in cui si precisa come Orient Hontai abbia acquistato le quote di Torreal (22,5%), Televisa (19%) e Mediavideo (12%), per un totale del 53,5% dell'azionariato di Mediapro. Il valore della transazione è di circa 1,01 miliardi, dal momento che la valorizzazione del gruppo spagnolo è stimata in 1,9 miliardi di euro. Restano azionisti i britannici di WPP (22,5%) e due dei fondatori di Mediapro, gli imprenditori catalani Tatxo Benet (12%) e Jaume Roures (12%).

Nel comunicato si precisa che non vi saranno cambiamenti nella gestione del gruppo che resterà nelle mani di Roures e Benet e si sottolinea anche come la "decisione di alcuni azionisti di vendere la propria partecipazione in Imagina (holding che controlla Mediapro, ndr.) ha suscitato grande interesse nel mercato internazionale, il che evidenzia il potenziale di crescita" del gruppo. La scelta di vendere ai cinesi, si specifica, giunge dopo che "sono state analizzate una dozzina di proposte presentate da investitori internazionali". La scelta finale su Orient Hontai Capital "genererà chiare sinergie e interessi convergenti" continua la nota. Benet e Roures, dal canto loro, sottolineano, come "l'accordo fornirà al Gruppo l'accesso a un mercato emergente come la Cina e il vantaggio di accedere a questo mercato grazie a partner importante come Orient Hontai Capital". Secondo Roures e Benet, le tre principali aree di attività del Gruppo (diritti, contenuti e servizi audiovisivi) hanno ottime prospettive di consolidamento e crescita in Spagna, Europa e America e di crescita in Cina e nel mercato asiatico.

Da parte dei nuovi proprietari si definisce l'acquisizione di Mediapro come "un passo cruciale nell'espansione internazionale di Orient Hontai Capital in Europa, nel quadro della strategia One Belt, One Road". "Crediamo fermamente nel potenziale e nelle prospettive di Imagina e del settore nel suo insieme ", afferma Tony Ma, CEO di Orient Hontai Capital, anticipando la possibilità di aprire "nuove prospettive di scambio e cooperazione tra Cina, Spagna e America Latina in campi come contenuti, cultura, sport". La transazione è soggetta al via libera delle autorità di controllo e dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2018.