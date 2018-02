Milano chiude positiva per la terza seduta di fila

Chiusura positiva per le piazze finanziarie europee che beneficiano del rallentamento della corsa dell’euro sul dollaro che ha chiuso a 1,24 sul biglietto verde. Parigi termina la giornata in rialzo dell’1,13%, Francoforte segna +0,86%, Londra +0,83%. A Milano il Ftse Mib è positivo per il terzo giorno di fila e chiude in rialzo dell’1,34% a 22.797 punti. In rialzo i titoli del comparto industriale, compresi evidentemente quelli particolarmente esposti al mercato americano: Cnh Industrial +3,84%, Pirelli +2,76%, Luxottica +2,24%, Ferrari +1,94%, Buzzi Unicem +1,57%, Fca +2%. Nuovo crollo per il Credito valtellinese che a fine scambi cede il 12,6%. In rialzo dello 0,95% Eni nel giorno dei conti relativi al 2017che hanno mostrato un ritorno all’utile con un risultato netto di 3,43 miliardi di euro, contro una perdita di 1,46 registrata nel 2016.