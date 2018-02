Cento miliardi in 5 anni da lotta evasione

(Fotogramma)

La lotta all'evasione fiscale ha portato ottimi frutti negli ultimi 5 anni, consentendo di recuperare otre 100 miliardi di euro. In particolare il maggiore gettito dei tributi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate ammonta a 81,3 miliardi, a cui bisogna aggiungere altri 20,5 miliardi incassati dall'Agenzia per conto di altri enti creditori, per un totale di 101,8 miliardi di euro. I dati relativi al periodo 2013-2017 sono diffusi dall'Agenzia delle entrate ed elaborati dall'Adnkronos.

Il recupero dei tributi amministrati è avvenuto attraverso diversi strumenti, messi in campo dall'Agenzia delle Entrate, come i versamenti diretti (cioè le somme versate con modello F24 a seguito degli atti emessi dall'Agenzia) che hanno portato nelle casse dell'erario 50,1 miliardi. Altri 24,6 miliardi sono stati riscossi attraverso i ruoli; mentre grazie alla voluntary discloruse, negli ultimi 2, anni sono stati recuperati 4,5 miliardi. Infine altri 2,1 miliardi sono il risultato dell'attività di promozione della compliance.

Passando all'esame dei singoli anni si osserva che dal 2013, quando gli incassi complessivi sono stati pari a 16,4 miliardi, si è registrato un constante incremento delle somme recuperate. Nel 2014 il gettito è salito a 17,6 miliardi (+7,3% rispetto all'anno precedente), mentre nel 2015 si è arrivati a 18,9 miliardi (+7,4%). Nel 2016 si è registrato un boom delle entrate, grazie a 23,1 miliardi incassati (+22,2%); un altro significativo passo in avanti è stato fatto lo scorso anno, grazie alla somma record di 25,8 miliardi (+11,7%).

In particolare le somme recuperate dall'evasione dei tributi amministrativi sono passate da 13,1 miliardi nel 2013 a 14,2 miliardi nell'anno successivo (+2,4%). Nel 2015 gli incassi hanno raggiunto quota 14,9 miliardi, registrano un incremento del 4,9%; mentre nel 2016 il gettito è arrivato a 19 miliardi (27,5%), fino ad arrivare a 20,1 miliardi dello scorso anno (+5,8%). Passando alla riscossione effettuata per conto degli altri enti creditori, risulta che il primo anno gli incassi ammontavano a 3,3 miliardi, che sono saliti a 3,4 miliardi l'anno successivo (+3%). Nel 2015 il gettito è stato pari a 4 miliardi (+17,6%); nel 2015 è arrivato a 4,1 miliardi nel 2016 (+2,5%) e, infine, nel 2017 l'incasso è stato di 5,7 miliardi con un incremento del 39%.