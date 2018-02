Embraco tira dritto sui licenziamenti

Embraco, la società controllata da Whirlpool che ha confermato 500 licenziamenti nel torinese, tira dritto e dice no alle richieste del ministero. “Abbiamo sentito i legali di Embraco con Chiamparino offrendogli tutto il sostegno possibile per fare una Cig e l’azienda ha comunque risposto negativamente. Non si comprende questo atteggiamento” afferma il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.

“Si conferma un atteggiamento di totale irresponsabilità dell’azienda, siamo di fronte al peggior caso di una multinazionale che dimostra totale irresponsabilità nei confronti dei lavoratori e mancanza di rispetto del governo”, sottolinea. “Non ricevo più questa gente perché ne ho fin sopra i capelli di loro e dei loro consulenti”, dice Calenda.

LA CONTROPROPOSTA - "Ho parlato al telefono con i consulenti dell’azienda e ho spiegato loro che la proposta fatta, quella del part time, era una proposta che non potevamo accettare. Ho fatto una controproposta e aspetto una risposta prima di incontrare l’azienda" aveva detto Calenda a margine di un accordo con la Regione Toscana.

La controproposta, aveva ribadito Calenda, "è quella che prevede il ritiro dei licenziamenti e il passaggio alla cassa integrazione in modo da trovare una soluzione per la reindustrializzazione. Se hanno dei dubbi interpretativi sono disponibile a scrivere una lettera di mio pugno, rassicurandoli sui dubbi interpretativi". Ma la risposta di Embraco è stata negativa e all'incontro al Mise l’azienda controllata da Whirlpool non ha ritirato i licenziamenti.

“Attiviamo urgentemente un lavoro con Invitalia per cercare di trovare un percorso di reindustrializzazione, a questo punto in tempo molto più breve - afferma ora Calenda - Abbiamo poco più di un mese per chiudere tutto”.

CHIAMPARINO - "Sottoscrivo le parole del ministro. C'è un atteggiamento di totale irresponsabilità verso 500 famiglie più quelle dei fornitori, verso la comunità piemontese, il governo" commenta anche il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. "Forse non hanno calcolato bene le ripercussioni di tipo economico e di mercato che questa loro irresponsabilità sociale potrà avere sulla stessa azienda, sulla sua capacità a stare sul mercato", sottolinea Chiamparino.

''Un atteggiamento incomprensibile e irresponsabile'', ribadisce Chiamparino in una nota, "perché c’erano e ci sono ancora soggetti disposti a investire in piani di reindustrializzazione che hanno come condizione l’attivazione della cassa integrazione, una semplice posposizione di 9 mesi che l’azienda, incomprensibilmente, rifiuta". "Irresponsabile perché - conclude - salvo ripensamenti che siamo sempre disponibili ad accogliere, dal 25 marzo partiranno licenziamenti collettivi con le immaginabili conseguenze sui lavoratori e su chi lavora nelle forniture e nei servizi''.

PRESIDIO DEI LAVORATORI - Tra i lavoratori dell'Embraco di Riva di Chieri c'è tanta delusione e tanta rabbia. "Delusione - spiega all'Adnkronos Michele De Luca rsu della Uilm - perché dall'azienda non ci aspettavamo questo tipo di trattamento e rabbia perché dopo tanti giorni di lotta non siamo riusciti a conquistare nulla''.

Intanto, gli operai che questa mattina in corteo avevano bloccato la rotonda sulla statale che collega Asti a Torino, si sono radunati in presidio davanti al cancelli dello stabilimento e hanno prolungato da 4 a 8 le ore di sciopero.

SINDACATI - Uilm e Fiom stanno valutando di organizzare, con il coinvolgimento delle istituzioni, una manifestazione davanti all’Europarlamento a Bruxelles per sottolineare ''la totale irresponsabilità di questa multinazionale''.