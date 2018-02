Borse europee volatili ma positive in chiusura, Milano +0,46%

Seduta sull'altalena per le borse europee, con gli scambi caratterizzati da una forte volatilità. Mentre sul mercato valutario il dollaro è tornato a rafforzarsi sull’euro, l'indice della fiducia in Germania, in calo ma migliore delle stime, è bastato a far girare in rosso i listini, che riescono però a recuperare e chiudere in territorio positivo. A Milano il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,46%. Sul listino principale di Piazza Affari corrono Buzzi Unicem, Tim, Stm e Cnh Industrial. Ben comprate anche Ferrari, Poste Italiane e Fiat Chrysler. Vendite, invece, su Pirelli, Ferragamo e le utility Snam e Italgas.