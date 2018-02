Embraco, Calenda: "Ue sarà intransigente"

(Foto Fotogramma)

Domani "la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager farà una conferenza stampa. Mi ha assicurato che la Commissione è molto intransigente nel verificare i casi segnalati in cui c'è un problema o di uso sbagliato dei fondi strutturali, o, peggio, di aiuto di Stato per attrarre investimenti da Paesi che sono parte dell'Ue". Così il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, dopo aver incontrato la numero uno della Dg Concorrenza a Bruxelles per parlare, tra l'altro, delle delocalizzazioni produttive verso i Paesi dell'Est Europa, in particolare verso la Slovacchia. E' lì infatti che la Embraco del gruppo Usa Whirlpool, dopo aver confermato i 500 licenziamenti e il no alla cassa integrazione trasferirà le produzioni.

L'altro caso è quello della Honeywell, che dovrebbe chiudere la produzione nello stabilimento di Atessa, in Val di Sangro, ma che ha raggiunto un accordo con il Mise per consentire la 'reindustrializzazione' dello stabilimento, cioè la conversione della fabbrica ad altre produzioni, cosa che dovrebbe permettere di assorbire una parte dei lavoratori. Alla commissaria danese, ha continuato Calenda, "ho ribadito nei due casi specifici se procede alla verifica di un eventuale uso o dei fondi europei, cosa che non è consentita per portare via l'investimento, o degli aiuti di Stato".

Inoltre, ha aggiunto Calenda, alla Vestager "ho detto che l'Italia le manderà a brevissimo una proposta di istituire un fondo che, in caso di delocalizzazioni produttive verso i Paesi dell'Est, gestisca la transizione industriale con un'intensità superiore a quella della normale normativa sugli aiuti di Stato". "Cioè - prosegue il ministro - la possibilità di avere un fondo che agisca, nel caso di deindustrializzazioni derivante dai Paesi dell'Est, con una intensità di aiuto superiore a quella normalmente concessa per un normale aiuto di Stato".

Nel frattempo, i lavoratori del primo turno (8-12) dell'Embraco di Riva di Chieri si sono riuniti in presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. I lavoratori del secondo e terzo turno sciopereranno, invece, a fine turno, dalle 18 alle 22 di questa sera e dalle 2 alle 6 di domani. ''C'è tempo fino al 25 marzo prima che partano le lettere di licenziamento. Il nostro auspicio è che prima di quella data azienda e governo tornino a sedersi al tavolo per trovare una soluzione per i circa 500 addetti che rischiano il posto di lavoro'', sottolinea all'Adnkronos Michele De Luca, rsu Uilm.