Domani ad Amsterdam gli eurodeputati della Commissione Envi del Parlamento Europeo andranno a vedere quali sono le condizioni alle quali dovrà andare ad operare l'Ema e, se qualcosa non torna "lo diremo chiaramente", spiega l'eurodeputato dell'Ap (gruppo Ppe) Giovanni La Via, incontrando la stampa a Bruxelles alla vigilia della missione ad Amsterdam della commissione, che guiderà in qualità di relatore sulla proposta di modifica del regolamento che assegna alla città dei canali la sede dell'Ema.