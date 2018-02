Italiaonline, a dicembre 5,4 mln utenti unici al giorno (+29%)

Sono 5,4 milioni gli utenti unici in media al giorno, di cui 2,6 da mobile, che hanno navigato sulle properties del gruppo Italiaonline lo scorso dicembre, in crescita del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E' quanto emerge dalle ultime rilevazioni Audiweb, riportate dalla società. Inoltre la media giorno annuale degli utenti unici nel 2017 registra un aumento del 6% come Total digital audience e del 14% come Mobile audience rispetto ai dati del 2016.

E il tempo speso medio al giorno sui siti di Italiaonline supera gli 11 minuti e cresce dell’8% rispetto alla media registrata nell'anno precedente.

"Abbiamo chiuso un anno che ci ha visti rafforzare quotidianamente i nostri siti, sia in termini di qualità dei contenuti che di brand safety", commenta Andrea Chiapponi, direttore Business unit Large Account di Italiaonline. "Per questi motivi, continuiamo a essere scelti ogni giorno da più di un navigatore italiano su due e siamo affidabili per gli inserzionisti. I risultati premiano inoltre il lavoro svolto nel secondo semestre 2017 dalla nostra concessionaria Iol Advertising, che prosegue il suo cammino da protagonista nel mercato della pubblicità digitale".