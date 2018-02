Lef, con flat tax Lega nessun vantaggio fino a 20.000 euro

La flat tax della Lega nord non è per i poveri. La proposta fiscale del carroccio non darà alcun vantaggio per i redditi sotto i 20.000 euro. E non ci sarà nemmeno la semplificazione per i redditi bassi in quanto per non pagare di più sarà necessario ricorrere alla clausola di salvaguardia e quindi utilizzare l'attuale sistema di aliquote e detrazioni. Per vedere qualche risparmio, 1.662 euro l'anno, bisogna salire fino a 30.000 euro e per raggiungere livelli consistenti è necessario salire a livelli decisamente più alti. E' uno studio di Lef, associazione per la legalità e l'equità fiscale, a esaminare quali sarebbero gli effetti concreti della riforma dell'Irpef proposta dal partito di Matteo Salvini.

Secondo l'analisi, spiega all'Adnkronos il responsabile del centro studi di Lef Lelio Violetti, "i redditi dai 20.000 euro in giù ci potrebbero addirittura rimettere con l'introduzione di un'aliquota unica al 15%, se non fosse per la clausola di salvaguardia, prevista dalla proposta, che consentirebbe di mantenere la tassazione attuale, provando però l'indigenza familiare attraverso l'indice Isee. E ciò per effetto dell'eliminazione di tutte le deduzioni e detrazioni d'imposta, compresa quella per i contributi previdenziali". Le elaborazioni di Lef mostrano che per un reddito di 7.500 euro l'aggravio fiscale medio sarebbe di 492 euro l'anno; andrebbe peggio a chi dichiara 10.000 euro, che dovrebbe pagare 769 euro di tasse in più. A rimetterci sarebbero anche i redditi di 15.000 euro, che si troverebbero a pagare 491 euro in più rispetto a oggi. Tutti aggravi azzerabili con la clausola di salvaguardia.

Secondo le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 sono circa 25 milioni i contribuenti che appartengono alle classi fino a 20.000 euro, e che dovrebbero dimostrare di aver diritto a non pagare più tasse. Tutte queste persone avranno necessità di ricorrere alla verifica della clausola per l'applicazione della vecchia legge; inoltre dovrebbero conservare tutta la documentazione delle deduzioni/detrazioni spettanti per le spese sostenute.

Il sistema pensato dalla Lega abolisce la figura del sostituto d'imposta; di conseguenza tutti coloro che hanno solo redditi da lavoro dipendente, e che oggi non devono presentare nulla, nel mondo fiscale del carroccio dovranno effettuare le dichiarazioni da soli. Chi guadagna di meno, quindi, secondo Lef, si troverebbe nella situazione che ''oltre a non aver alcun vantaggio dalla proposta, vedrebbe aumentare in modo significativo i suoi adempimenti''.

I primi vantaggi economici derivanti della flat tax della Lega li avrebbero i redditi sopra i 20.000 euro. Le simulazioni di Lef mostrano che per chi dichiara 40.000 euro ci sarebbero in media 3.457 euro di sconto l'anno; si sale a 6.062 euro di minori imposte a quota 50.000 euro, e si superano le due cifre per i fortunati che possono contare su un reddito di 75.000 euro (-11.591 euro). I contribuenti che dichiarano 100.000 euro pagherebbero in media 17.436 euro in meno; lo 'sconto' fiscale salirebbe a 28.731 euro per i redditi di 150.000 euro e arriverebbe fino a 40.988 euro per i redditi di 200.000 euro.

Nella tabella che segue riportiamo l'imposta media pagata con l'attuale normativa per alcuni redditi, quella che verrebbe pagata co la flat tax proposta dalla Lega e la differenza. Nei casi in cui si registra un aggravio va considerato che con la clausola di salvaguardia la differenza si azzera potendo il contribuente optare per il mantenimento dell'attuale sistema. Gli importi sono in euro.

Reddito.....Imposta attuale.....Flat tax.......differenza

7.500................58.................551............+492

10.000............106.................876............+769

15.000..........1.186..............1.677...........+491

20.000...........2.285.............2.405...........+119

30.000...........5.536.............3.874..........-1.662

40.000...........8.793..............5.336.........-3.457

50.000.........12.954..............6.892.........-6.062

75.000..........22.210...........10.618........-11.591

100.000........31.820............14.384.......-17.436

150.000........50.528............21.798.......-28.737

200.000........70.258............29.271......-40.988.