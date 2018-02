Costruire un palazzo di venti piani come il Vivaldi Building, la sede definitiva proposta da Amsterdam per l'Ema, nei tempi previsti "non sarà una cosa facile". Così l'eurodeputato Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe), che ha guidato la missione della commissione Envi del Parlamento europeo nella città dei canali per valutare se le sedi individuate dal governo olandese garantiscano la continuità operativa dell'Agenzia europea dei medicinali.