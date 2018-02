Fondazione Cariplo: 1000 progetti nel 2018

Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo

Presentate al Centro Congressi Cariplo, le attività della Fondazione inerenti al 2018. Più di 1000 progetti con un budget di oltre 184 milioni di euro messi a disposizione nei campi della cultura, ambiente e ricerca scientifica oltre alle tematiche sociali tanto care alla fondazione nata 200 anni fa.

“Esattamente come allora, alcuni problemi non sono stati ancora risolti” ha ricordato il presidente Giuseppe Guzzetti. “Penso agli anziani in difficoltà, ai giovani sfiduciati e senza lavoro, ai tantissimi bambini che non hanno un’alimentazione sufficiente e ai milioni di italiani che vivono in un contesto di povertà educativa e culturale. Non avere prospettive vivendo alla giornata è quanto di peggio possa esserci”, ha ricordato Giuseppe Guzzetti.

E a tal proposito il presidente della Fondazione ha ribadito l’impegno dell’Istituto fin dal lontano 1816, quando la Commissione Centrale di Beneficienza cominciò a farsi carico dei problemi dell’epoca, continuando ancora oggi con la stessa dedizione.