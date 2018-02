Benzina e diesel, prezzi congelati

(FOTOGRAMMA)

Continua a dominare la calma sulla rete carburanti nazionale . Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo di nuovo in lieve aumento, in particolare, sono arrivati a quota 11 i giorni consecutivi senza interventi delle compagnie sui prezzi raccomandati.

Anche sul territorio, di conseguenza, prezzi praticati all’insegna di una sostanziale stabilità. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,550 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,551 a 1,570 euro/litro (no-logo a 1,527). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,415 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,412 a 1,435 euro/litro (no-logo a 1,396).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,679 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,659 a 1,761 euro/litro (no-logo a 1,569) mentre per il diesel la media è a 1,547 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,532 a 1,625 euro/litro (no-logo a 1,437). Il Gpl, infine, va da 0,645 a 0,664 euro/litro (no-logo a 0,636).