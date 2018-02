Inps: in calo giorni malattia

(Fotogramma)

Nell'ultimo quadrimestre 2017 sono calati del 13% i certificati di malattia nel pubblico impiego e del 10,6% i giorni passati a casa dai dipendenti pubblici rispetto allo stesso periodo del 2016. Sono questi alcuni dei dati registrati dal Polo unico dell'Inps per le visite fiscali dei lavoratori pubblici e privati tra settembre e dicembre scorso. Complessivamente nella Pubblica amministrazione le visite effettuate dal Polo sono ammontate a 144mila. Per quel che riguarda il settore privato, invece, i certificati medici hanno registrato un calo del 2% e i giorni di malattia del 3,3%. A presentare i dati il presidente Inps, Tito Boeri, nel corso di una conferenza stampa.

Il Polo unico per le visite fiscali "ha scoraggiato atteggiamenti opportunistici da parte dei lavoratori" dice il presidente Inps, Tito Boeri, rivendicando così la funzione anti-furbetti della nuova attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, estesa dal maggio scorso ai lavoratori pubblici.

"Si sono fortemente ridotte le certificazioni presentate in vista del fine settimana", spiega Boeri, ribadendo come nell'ultimo quadrimestre del 2017 i dati registrati siano stati "molto incoraggianti". "C'è ovviamente ancora molto da imparare - precisa - Ci stiamo muovendo su un terreno per la maggior parte inesplorato, ma i dati indicano che l'impegno ha avuto già effetti importanti".

A livello territoriale il numero dei certificati presentati dai lavoratori pubblici è sceso del 10% al Nord e del 14% al Centro. Il calo maggiore è avvenuto al Sud con il 16% rispetto al -4,6% del privato. Il deciso calo dei giorni di malattia del 10,6% invece è da imputare a una riduzione dei certificati di breve durata. In termini relativi, infatti, la percentuale di lavoratori con almeno un giorno di malattia sul totale dei lavoratori passa, nel settore pubblico, dal 33% del 2016 al 29% del 2017 con una flessione di 4 punti percentuali mentre il numero dei lavoratori con almeno un giorno di malattia scende nel 2017 dell'11% nel pubblico e del 2% nel privato.

Per quel che riguarda il tasso di idoneità il Polo unico delll'Inps ha registrato come ogni 100 visite effettuate nel pubblico il 38% risulti con esito di idoneità contro il 34% nel privato. Quanto al tasso di riduzione della prognosi il monitoraggio Inps certifica un livello basso sia per i lavoratori pubblici (2%) che per quelli privati (4%).

Tornando alla flessione nel numero medio dei certificati dei lavoratori pubblici l'Inps ha registrato come da 7 certificati ogni 10 lavoratori nell'ultimo quadrimestre del 2016 si sia passati a 6 certificati ogni 10 nel 2017 mentre i privati hanno confermato il dato di 4 certificati ogni 10 lavoratori. Le giornate media di malattie infine sono rimaste inalterate nel pubblico, circa 10 giorni di media, con poca differenza dal privato.

Nel settore pubblico la maggior parte delle visite, infine, sono effettuate su richiesta dei datori di lavoro, solo il 10% sono disposte d'ufficio e il tasso di idoneità è molto diverso: 40 ogni 100 visite richieste dal datore di lavoro contro 17 ogni 100 disposte d'ufficio. Un fenomeno, annota ancora l'Inps, che non si verifica per il settore privato per il quale il tasso di idoneità è molto simile nei due casi (35 quelle d'ufficio e 32 per quelle datoriali).