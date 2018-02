Logotel lancia Yes

AFP PHOTO / MANJUNATH KIRAN

Logotel, la service design company indipendente supera i 12,5 milioni di fatturato nel 2017 crescendo del 16%. Per l’anno in corso tanti gli appuntamenti a calendario: dagli eventi interni come Digital Impact agli incontri internazionali dedicati al service design, dai contenuti del progetto editoriale Weconomy a nuovi format esperienziali per l’apprendimento per le diverse generazioni

Anche questo febbraio tutta Logotel si è riunita per il tradizionale kickoff , l’appuntamento di inizio anno in cui condividere le sfide e gli obiettivi da raggiungere nel 2018. Il kickoff è l’occasione per fare il punto sull’anno appena trascorso e sui prossimi mesi a venire e per lanciare il tema che vedrà coinvolte l’ecosistema Logotel, Persone, Clienti e Partner.

“Nel 2017 abbiamo confermato i nostri trend di crescita – sottolinea Nicola Favini, General Manager e Manager of Communities di Logotel – e il fatturato di servizi prodotti da noi è salito a 12,5 milioni di euro, pari a +16% sull’anno precedente, grazie al lavoro che le nostre 180 persone portano avanti ogni giorno al fianco di Clienti nazionali e internazionali. Si è concluso un anno denso e ricco di appuntamenti e Logotel conferma la volontà di essere presente sui mercati internazionali accompagnando le imprese Clienti con progetti di grande trasformazione di service design, formazione e apprendimento e content & business community. Oltre che in Italia, oggi abbiamo persone stabili a Parigi, Madrid, Bruxelles e serviamo quotidianamente con i progetti oltre 22 Paesi del Mondo. Un buon punto di partenza per vivere con intensità ed entusiasmo il 2018''.

Per accompagnare le imprese in percorsi di trasformazione collaborativa continua, oltre a un'offerta di servizi integrati, Logotel ha messo a punto per il 2018 una serie di appuntamenti. I primi due appuntamenti dell’anno sono fissati per marzo con l’evento Digital Impact in occasione della Digital Week a Milano, dove esploreremo come il digitale sia un enzima che si propaga e genera impatti sulle persone e imprese. Come vanno ingaggiate, motivate e supportate le persone e le organizzazioni per un'evoluzione continua, impiegando ambienti di relazione ibridi ed eco-sistemi di apprendimento evoluti? Il secondo appuntamento è il rilancio della piattaforma Weconomy, il portale dell’Innovazione Collaborativa (www.weconomy.it), e l’uscita del nuovo quaderno, il dodicesimo, intitolato “Robot – L’automazione è collaborativa?''.

Il tema di quest’anno per Logotel sarà YES – Your Extraordinary Self. “Siamo consapevoli di essere in una fase di transizione strutturale dell’ecosistema economico e sociale – spiega Cristina Favini, Strategist e Manager of Design di Logotel – per vivere questa trasformazione dobbiamo allenarci ancora di più a nuove sensibilità e competenze per adattarci a cambiamenti continui e per produrre valore. Quindi dietro un “Why” forte dobbiamo avere dei “Who” forti . Per questo alla domanda: è tempo di dedicarci al nostro self? Abbiamo risposto YES, che è l’acronimo di Your Extraordinary Self, un insieme di appuntamenti, azioni occasioni per prenderci cura del nostro Self, per guadagnare un punto di osservazione inedito e rafforzare la nostra visione sulla realtà dei nostri business''.