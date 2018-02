Marvel, Frozen e Star Wars a Disneyland Paris

(Afp)

Disney investirà due miliardi di euro per ampliare Disneyland Paris in particolare trasformando il Parc Walt Disney Studios per includere tre nuove aree tematiche dedicate a Marvel, Frozen e Star Wars. Lo rende noto il colosso Usa dopo l'incontro di oggi all'Eliseo tra il Ceo di The Walt Disney Company, Robert A. Iger, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Questo piano di sviluppo del parco, aperto nel 1992, sottolinea il gruppo statunitense, "dimostra l'impegno di lungo termine di The Walt Disney Company a fare del parco la vetrina del marchio Disney in Europa". Disneyland Paris, commenta Iger, "è già la prima destinazione turistica in Europa. Con questo nuovo piano di sviluppo e di trasformazione continueremo a mettere in avanti il nostro know how unico di storytelling e i nostri personaggi creando nuove zone tematiche, intrattenimenti e spettacoli".

Con oltre 320 milioni di visite dal 1992, Disneyland Paris, che occupa 16mila dipendenti, rappresenta il 6,2% delle entrate turistiche in Francia.