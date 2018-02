Poste: "Amazon è opportunità"

(Fotolia)

Amazon non è una minaccia ma una "opportunità" per Poste italiane, insieme allo sviluppo dell'e-commerce perché "la capillarità di Poste non ha rivali nel Paese". E' quanto afferma Matteo Del Fante, ad di Poste, al capital market day. " Oggi cambiamo il nostro modello di recapito in maniera decisa e diventiamo una rete che distribuisce contemporaneamente posta e pacchi, e questo ci rende molto più attraenti per Amazon e gli altri operatori di e-commerce perché la capillarità della rete di poste non ha rivali nel Paese", osserva il manager.

Quindi, "sulla base di volumi in crescita molto significativa nei prossimi tre anni, e quello che sta per succedere in Italia è un aumento delle consegne di ecommerce, questa per noi è grande opportunità: lavoriamo a stretto contatto con Amazon per accompagnare la loro e la nostra crescita in questo settore", conclude.