Poste, Del Fante: "Piano al 2022 importante passo avanti"

Il piano al 2022 di Poste Italiane è "fattibile, realistico e caratterizzato da molte piccole iniziative in tutti i settori in cui operiamo, che tutti assieme rappresentano un importante passo avanti per Poste". Lo ha detto Matteo Del Fante, ceo di Poste Italiane, nel corso del Capital Markets Day del gruppo a Milano. Questo, ha aggiunto, "non è il piano del cda, non è il piano Del Fante o del management. E’ il piano di Poste, che solo con l’aiuto di tutti i nostri colleghi potrà realizzarsi, se tutti sono convinti. E io sono convinto che i nostri colleghi ci seguiranno in questo viaggio".