Poste: 2,8 miliardi investimenti per prossimi 5 anni

Il piano strategico di Poste Italiane punta sugli investimenti per lo sviluppo digitale del gruppo da qui al 2022. Nei prossimi cinque anni, saranno 2,8 miliardi di euro contro 1,4 mld del periodo 2015-2017, con un peso sui ricavi pari al 5 per cento. Il mix degli investimenti vedrà il 61% di questi dedicati all'Information Technology, il 23% all'immobiliare, il 16% all'automazione.

Nel dettaglio, l'Information Technology continuerà a rappresentare "la componente più rilevante degli investimenti, data la trasformazione digitale del gruppo. Un incremento degli investimenti per l’automazione relativo al comparto Corrispondenza e Pacchi sarà la chiave per aumentare l’efficienza e consentire l’attuazione del nuovo modello di recapito congiunto per corrispondenza e pacchi".