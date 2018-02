Poste punta sui pagamenti digitali

(Fotogramma)

Poste italiane sfrutterà la sua leadership nei pagamenti con le carte per crescere nel mercato dei pagamenti digitali. Nel piano al 2022, i suoi e-wallet digitali per le transazioni con lo smartphone passeranno da 1,7 mln a 6,5 mln di download. "Oggi - osserva l'ad Matteo Del Fante a Milano - il 25% delle transazioni di ecommerce viene fatto con carte Poste e siamo anche un operatore importante del settore mobile. Siccome gradualmente, nei mercati più giovani, i pagamenti si muovono sempre più sugli smartphone, è "sicuramente un'opportunità provare quell'integrazione dei due spazi che tutti i grandi operatori mobili in varie forme hanno provato negli anni. Nessuno è riuscito a dare un borsellino elettronico nel telefono dei propri clienti e questo è il nostro obiettivo".