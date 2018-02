Super offerta Ryanair solo per 24 ore

(Fotogramma)

Fino al 25% di sconto sui voli Ryanair per 24 ore. La compagnia aerea low cost dedica ai suoi clienti una super offerta, valida solo per oggi, per raggiungere a prezzi stracciati una delle destinazioni europee più ambite. Milano-Barcellona a 12,99 euro, Bologna-Londra a 14,99 e Roma-Bruxelles a 19,99 euro. Ghiotte occasioni per tutti coloro che vorrebbero ritagliarsi una piccola vacanza prima di Pasqua o in primavera. La promozione infatti, con tariffe che partono da 7,99 euro, riguarda viaggi da effettuare tra il 6 ed il 23 marzo e tra il 9 ed il 27 aprile. Occhio, però, alla scadenza: è possibile acquistare i biglietti di volo scontati solo fino allo scoccare della mezzanotte.