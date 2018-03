Con la gestione della vicenda Embraco, che chiude la fabbrica di Riva di Chieri, nel Torinese, per trasferire la produzione dei compressori per frigoriferi in Slovacchia licenziando 497 persone in Piemonte, la Whirlpool si sta "rovinando la reputazione", sottolinea Ugo Bolognesi, sindacalista della Fiom di Torino, in missione al Parlamento Europeo, a Bruxelles, con una delegazione dei lavoratori per i quali la Embraco ha aperto la procedura di licenziamento collettivo.