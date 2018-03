La "stella polare" dell'Ue è "l'economia sociale di mercato" e la Embraco, licenziando 497 lavoratori nello stabilimento di Riva di Chieri per trasferire la produzione in Slovacchia, non fa "né politica industriale né politica sociale", sottolinea il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, che ha ricevuto oggi a Bruxelles una delegazione dei lavoratori della Embraco, insieme al presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino.