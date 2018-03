Diesel, stop ai rialzi

(Fotogramma)

Chiusa la breve fase di rialzo dei prezzi del gasolio, questa mattina registriamo un movimento al ribasso per il Gpl. La compagnia algerina Sonatrach ha infatti ridotto i prezzi di fornitura per il mese di marzo di 45 dollari la tonnellata, a 430 dollari per propano e a 440 per il butano. Mercati petroliferi in calo per l'aumento delle scorte Usa.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,551 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,525), diesel a 1,419 euro/litro (+2 millesimi, pompe bianche 1,396). Benzina servito a 1,669 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,567), diesel a 1,539 euro/litro (+2 millesimi, pompe bianche 1,437). Gpl a 0,645 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,634), metano a 0,961 euro/kg (-1 millesimo, pompe bianche 0,951).