Pil al top dal 2010

Nel 2017 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.716.238 milioni di euro correnti, con un aumento del 2,1% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è aumentato dell’1,5%, ai massimi dal 2010. Lo rileva l'Istat. Nel 2016, ricorda l'istituto di statistica, si era registrata una crescita dello 0,9%. Il rapporto tra debito e Pil nel 2017 è sceso dal 132% del 2016 al 131,5%. Il dato è leggermente migliore di quello previsto dal governo, che si aspettava un rapporto pari al 131,6%.

GENTILONI - "I fondamentali della nostra economia continuano a dare segnali positivi, i dati Istat di oggi sono incoraggianti". Lo dice il premier Paolo Gentiloni, intervenendo al Talent Garden di Roma. "Non solo per la conferma della crescita rilevante - aggiunge - ma anche perché cala il debito pubblico, dal 132 al 131,5% nel 2017. Quest'ultimo per Gentiloni è un "fatto importante, come il dato record dell'avanzo primario". Il nostro "non è un paese che ha risolto i propri problemi, ma dove c'è l'economia che migliora, si può produrre una società che migliora", conclude il premier.