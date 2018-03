Certificazione Unica 2018: ecco il modello

(FOTOGRAMMA)

E' online il servizio per visualizzare, scaricare e stampare il modello della Certificazione Unica 2018, relativa ai redditi percepiti nel 2017.

Per chi ha come sostituto di imposta l'Inps, è disponibile la certificazione CU 2018, si legge sul sito dell'Istituto. "Il modello è necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per ottenerlo occorre accedere con le proprie credenziali (SPID o codice fiscale e PIN o CNS) al servizio online dedicato" per poi scaricarlo e stamparlo.

"Per i pensionati - fa sapere l'Inps - la CU è accessibile anche tramite il servizio 'Cedolino della pensione'. Le certificazioni relative agli anni precedenti possono essere consultate e scaricate invece tramite il servizio Fascicolo Previdenziale del cittadino".