"M5S non fa paura"

(Foto Fotogramma)

Il M5S è "un partito democratico non fa paura". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a margine dell’assemblea generale di Sistema Moda Italia, sul risultato elettorale. "Lo abbiamo detto a Verona, riteniamo che alcuni provvedimenti abbiano dato effetti sull’economia reale in questo momento storico. In particolare - evidenzia - il Jobs Act e il piano Industria 4.0". "Smontarli - fa notare Boccia - significa rallentare. Invece dobbiamo accelerare se vogliamo ridurre il divario e aumentare l’occupazione nel paese. Abbiamo bisogno di una precondizione che si chiama crescita".

Poi, parlando del risultato elettorale: "Un po' era nell'aria un esito di questo tipo ma non a questo livello. Bisogna prendere atto del voto degli italiani". Parlando a margine dell'assemblea generale di Sistema Moda Italia, fa appello ad "avere a cuore l'interesse del Paese". E questo perché, soprattutto, fa notare "abbiamo appuntamenti importanti, non solo in chiave italiana, per continuare ad accelerare sulla crescita e ridurre i divari nel paese che sono emersi anche in funzione dell esito di voto. Abbiamo appuntamenti importanti - ricorda - a Bruxelles: a marzo la riunione dei capi di stato, tra marzo e luglio un dibattito importante sul bilancio europeo e in particolare sulla politica di coesione e determinante per il nostro Paese".

I nuovi protagonisti della politica italiana "non li conosco" ma "non mi spaventano, ne abbiamo passate di peggio", afferma dal canto suo l'ad di Fca Sergio Marchionne in conferenza stampa al Salone dell'auto di Ginevra.