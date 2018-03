Svolta Coca-Cola

La Coca-Cola ha in programma di sperimentare la sua prima bevanda alcolica. Come si legge sul 'Financial Times', la scelta della più grande azienda al mondo di bevande analcoliche dipende dal crescente mercato degli alcopops 'Chu-Hi' in Giappone. La mossa, che un alto dirigente della Coca ha descritto come "unica nella nostra storia" ma di cui non si conoscono i tempi, spingerà dunque la compagnia statunitense a esplorare un mercato competitivo dominato da marchi giapponesi come Strong Zero, Highball Lemon e Slat.

Chu-Hi è una bevanda in lattina contenente alcol distillato di Sochu miscelato con acqua gasata aromatizzata, con una gradazione alcolica che oscilla tra il 3 e l'8%: è molto apprezzata dalle donne. "Coca-Cola si è sempre concentrata interamente sulle bevande non alcoliche, e questo è un modesto esperimento per una fetta specifica del nostro mercato", ha detto Jorge Garduño, presidente della Coca-Cola in Giappone, sottolineando come un prodotto del genere sia pensato per ora solo per il paese del Sol Levante.

L'evoluzione della Coca-Cola, così come di altri grandi gruppi alimentari, arriva in seguito alle contrazioni delle vendite nel settore delle bevande gassate".