Bollette, il nodo dell'11 aprile

C'è un giorno da tenere ben a mente per le bollette. E' l'11 aprile in cui decadono i vertici dell'Autorità per l'Energia (Arera) che decide sugli aggiornamenti delle tariffe, ogni tre mesi, per i clienti maggior tutela di energia elettrica e gas. Se mancherà il collegio, i prezzi potranno essere stabiliti autonomamente dalle utility, ma questo significa esporsi a diversi contenziosi. L'effetto potrebbe già vedersi nelle bollette del trimestre estivo, ma a sanare almeno temporaneamente la situazione potrebbe arrivare un decreto legge con cui andare avanti per altri due mesi.