Ema, La Via: ora andiamo a negoziare

Ora che la commissione Envi dell'Europarlamento ha approvato degli emendamenti di compromesso che, se confermati in sessione plenaria dopodomani, cambieranno il testo della proposta di regolamento che assegna ad Amsterdam la sede dell'Ema, si andrà a negoziare nel trilogo tra Parlamento e Consiglio, spiega il relatore per il provvedimento nella commissione Envi dell'Europarlamento Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe), a margine dei lavori della commissione, a Strasburgo.