Piazza Affari in rialzo con banche ed energia, Ftse Mib +0,63%

Le borse europee archiviano l'ultima seduta della settimana in territorio positivo, con le banche e l'energia che spingono Piazza Affari, in rialzo dello 0,63%. Sull'indice principale della borsa milanese corrono i petroliferi, con Eni che guadagna il 2%, dopo la presentazione del piano strategico al 2021 e l'aumento del dividendo. Bene anche Tenaris e Saipem. Fra le banche rialzi sopra il punto percentuale per Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bper. Positiva Tim, dopo che il fondo Elliott ha annunciato di aver superato il 5% del capitale del gruppo. Soffre invece Atlantia dopo l'accordo con Acs per il controllo congiunto su Abertis.