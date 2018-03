Facebook sotto assedio

(fermo immagine dal profilo di Mark Zuckerberg)

Riflettori puntati su Facebook. Dopo la diffusione delle notizie relative all'attività svolta dalla società Cambridge Analytica, cui ha fatto seguito l'indagine dell’autorità indipendente britannica Ico - Information Commissioner’s Officer (relativa ai rapporti tra partiti politici, data companies e piattaforme online per la profilazione degli utenti e la personalizzazione dei messaggi elettorali) - sono arrivate la convocazione di Mark Zuckerberg da parte di Londra, la richiesta di chiarimenti del Parlamento europeo e l'invio da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di "una specifica richiesta di informazioni circa l’impiego di data analytics per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi".

LE CAMPAGNE - In particolare, comunica l'authority in una nota, dal comunicato del 19 marzo pubblicato da Facebook, è emerso che la società "mette a disposizione degli utenti applicazioni sviluppate da soggetti diversi dalla piattaforma. Queste app permettono la raccolta di dati degli utenti tali da consentire la realizzazione di campagne mirate di comunicazione pubblicitaria a carattere politico-elettorale, in grado cioè di raggiungere audience profilate in base alle caratteristiche psico-sociali e di orientamento politico. Tali tecniche di profilazione degli utenti e di comunicazione elettorale 'selettiva', peraltro, sembrerebbero essere state utilizzate nel 2012 anche su commissione di soggetti politici operanti in Italia".

IL MONITORAGGIO - Nell’ambito del Tavolo tecnico istituito dall’Autorità con la delibera n.423/17/CONS, ricorda la nota, "è stato sviluppato un filone specifico di attività riguardante il monitoraggio sulla parità di accesso all’informazione e la comunicazione politica per le elezioni del 4 marzo (per cui l’Autorità ha adottato specifiche linee guida) e l’istituzione di gruppi di lavoro sulla tematica dell’utilizzo di dati e informazioni per finalità di comunicazione politica. Con una precedente comunicazione - conclude l'Agcom - sono state già richieste informazioni circa l’acquisizione di dati relativi a servizi e strumenti messi a disposizione da Facebook, sia per gli utenti sia per i soggetti politici, durante la campagna elettorale italiana per le scorse elezioni politiche 2018. Questa seconda richiesta si inserisce pertanto in continuità con le iniziative intraprese".