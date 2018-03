Lease 2018 sfida per consolidare crescita settore leasing

Enrico Duranti, presidente Assilea

Lease 2018, il Salone del leasing e del noleggio, la cui prima edizione è in corso oggi e domani a Milano, "nasce da una sfida che abbiamo assunto in Assilea, per consolidare un periodo veramente importante del settore, cresciuto a doppia cifra, molto oltre quella che è stata la crescita del Pil". Lo afferma Enrico Duranti, presidente Assilea, l'associazione italiana leasing. Una sfida unica nel suo genere. "La nostra è l'unica associazione nazionale in Europa che si sfida in un Salone interamente dedicato, ancora una volta ci dimostriamo assolutamente all'avanguardia. Il successo di adesione che sembra riscuotere questo Salone è veramente per noi una fonte di grande soddisfazione", aggiunge.

Dopo un 2017 positivo, il primo bimestre del 2018 fa ben sperare. Lo stipulato leasing del 2017 ha superato i 26,6 miliardi di euro, con una crescita del 12,9% rispetto al 2016; altrettanto positiva la dinamica del numero dei contratti cresciuti del 10,1%. "I dati del 2017 sono stati quasi +13%, i primi mesi del 2018 stanno confermando questo trend e se andiamo avanti così in termini di valore assoluto cominceremo a sfiorare i 30 miliardi di stipulato", spiega.

Nei primi due mesi del 2018 il leasing cresce del +9,9% in numero e del +12,7% in valore, i nuovi contratti raggiungono circa 130mila stipule per un valore complessivo di 4,6 miliardi di euro. "Negli anni più bui del dopo crisi - ricorda Duranti - il settore era crollato a livelli molto bassi, negli anni eccezionali del 2006-2007 eravamo arrivati a quasi 48 miliardi, ora cominciamo a riavvicinarci".

Per il presidente Assilea "la cosa molto interessante è che ci arriviamo con la parte più sana del settore: la parte del leasing sui beni strumentali, quelli che servono alle aziende per produrre beni e servizi e sulla parte dei veicoli - sia autovetture che mezzi pesanti - quindi è la parte della logistica a servizio del Paese che produce e lavora".