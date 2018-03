Luce e gas, esposto contro i maxi conguagli

(Fotogramma)

L'Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all'Antitrust contro Eni Gas e Luce in relazione alla prescrizione delle bollette di luce e gas e al tema dei maxiconguagli: lo annuncia l'associazione spiegando che "la società, infatti, si ostina a non riconoscere il beneficio della prescrizione quinquennale, anche nei casi in cui questa venga regolarmente eccepita dal cliente, come previsto dall’art. 2934 del Codice Civile".

Per questo l'associazione di consumatori ha inviato una segnalazione all'Autorità della Concorrenza e del Mercato chiedendo di valutare se la pratica attuata da Eni Gas e Luce possa considerarsi scorretta: "La prescrizione, che il legislatore ha appena portato a due anni proprio per evitare i maxi conguagli, deve decorrere dalla data di emissione della bolletta che il consumatore riceve a casa" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Eni Gas e Luce, invece, la fa partire da quando riceve i dati di consumo dal distributore e, quindi, rifiuta di riconoscere la prescrizione eccepita dal consumatore" prosegue Dona.