Mutui, tassi al minimo storico

(Fotogramma)

Si attesta al minimo storico il tasso medio di febbraio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni a 1,89% (1,92% a gennaio 2018, minimo storico, 5,72% a fine 2007). Lo rileva l'Associazione Bancaria Italiana nel nuovo rapporto mensile. Sul totale delle nuove erogazioni di mutui - spiega l'Abi - circa i due terzi sono mutui a tasso fisso.

Quanto ai tassi di interesse applicati sui prestiti alla clientela, a febbraio si collocano su livelli molto bassi: il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,69%, minimo storico (2,70% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese risulta pari a 1,65% (1,45% il mese precedente, minimo storico; 5,48% a fine 2007).

I prestiti a famiglie e imprese, invece, sono in crescita dell'1,9% su anno, proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere. In crescita anche il mercato dei mutui di gennaio a +3,2% su base annua.