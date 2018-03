Benzina e diesel, tornano i rialzi

(Fotogramma)

Dopo più di una settimana di calma sui listini, e dopo una settimana di rialzi per le quotazioni internazionali, tornano questa mattina a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di 'Staffetta Quotidiana', questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stesso rialzo anche per Italiana Petroli (ex TotalErg)

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,547 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,522), diesel a 1,415 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,392). Benzina servito a 1,665 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,565), diesel a 1,536 euro/litro (+2 millesimi, pompe bianche 1,435). Gpl a 0,637 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,626), metano a 0,961 euro/kg (-2 millesimi, pompe bianche 0,952), conclude la nota.