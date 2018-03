Bonus bebè 2018, al via domande

(Foto Fotogramma)

Via libera alle domande per il Bonus Bebè 2018. Le istruzioni arrivano dall'Inps e riguardano "ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione".

Per poter presentare la domanda di assegno bisogna avere la cittadinanza italiana o comunitaria (in caso di cittadini extracomunitari, può essere concesso solo ai possessori del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo), residenza in Italia, convivenza con il minore da parte del genitore richiedente.

Inoltre il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Occorre prendere a riferimento l’Isee minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.

La domanda deve essere presentata in via telematica una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. Se la domanda viene presentata oltre i termini, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’Isee minorenni. In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a: 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore non sia superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro (160 al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’Isee minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui.