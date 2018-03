Sciopero Trenord, blocco totale

(Fotogramma)

Nuovi ritardi e cancellazioni, oggi, sulle linee Trenord a causa dello sciopero ferroviario indetto dall'associazione Orsa. Iniziato alle 9 e terminato alle 17, lo sciopero è il secondo questo mese dopo quello indetto per l'8 marzo e ha visto un'adesione del 100 per cento. Nella fascia oraria dello sciopero "non hanno circolato i treni lombardi, il personale ha aderito in toto allo sciopero", ha confermato un portavoce del gruppo.

Per i pendolari, si tratta della terza giornata di disagi in un solo mese se si considera quanto accaduto il 2 marzo dopo il guasto di un regionale all'altezza di Melzo che aveva bloccato per ore la circolazione e gran parte delle linee.

Dario Violi, consigliere regionale della Lombardia, sottolinea: "L'azienda è totalmente fuori controllo, macchinisti e capitreno lavorano sotto organico e in emergenza. Ritardi e soppressioni sono un incubo costante per pendolari. Cosa deve succedere ancora perché vengano azzerati i vertici aziendali?".