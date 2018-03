Google Home arriva in Italia

Arrivano in Italia Google Home, il primo smart speaker con controllo vocale del colosso di Mountain View, e Google Home Mini, versione più piccola e compatta, perfetta per ogni stanza della casa. Insomma entrano anche negli appartamenti italiani i due dispositivi che aiutano a gestire la domotica, una sorta di maggiordomi hi-tech che controllano l'elettronica e l'informatica: dall'impianto elettrico al riscaldamento alla sicurezza, dipende da quanto smart sia la casa.

In un post, il team di Google Italia spiega che Google Home ha "l’Assistente Google integrato, quindi potete farvi aiutare nelle innumerevoli attività della vostra giornata". Si inizia dicendo semplicemente 'Ok Google' e "potrete trascorrere più tempo a casa in pieno relax". Inoltre l'Assistente "migliora di continuo, per cui Google Home si aggiornerà automaticamente nel tempo con sempre nuove funzionalità". La famiglia Google Home, sottolinea il post, "attinge a tutta la capacità della Ricerca Google per fornire risposte in tempo reale alle vostre curiosità".

Ai piccoli dispositivi si può chiedere "di tradurre frasi in un’altra lingua, eseguire semplici calcoli matematici, ottenere informazioni nutrizionali e conversioni di unità di misura". Ma i 'maggiordomi digitali' possono anche dare le "ultime informazioni su meteo, traffico, finanza, notizie, sport". "Con un semplice comando vocale potete riprodurre brani, playlist, artisti e album dai servizi musicali più diffusi, come Google Play Musica e Spotify" assicura il team.